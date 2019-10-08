Найден новый мопед «Карпаты-2», забытый в гараже на 30 лет

Мопеды «Карпаты-2» оснащались 50-кубовым одноцилиндровым двухтактным бензиновым двигателем V-50 мощностью две лошадиные силы. Коробка передач двухступенчатая, скорости на ранних мокиках переключались на руле, на более поздних моделях с «пятьсот первым» мотором Шяуляйского велосипедно-моторного завода появился ножной привод переключения передач. Семейство «Карпаты» относилось к тихоходным транспортным средствам: мопеды развивали скорость до 55 километров в час.
Найденный мопед окрашен в кирпично-оранжевый цвет, идентичный оттенку дорожного мотоцикла Иж «Планета-Спорт». Владельцы «Карпат» жаловались на низкое качество изготовления, неаккуратное лакокрасочное покрытие и слабые рамы. «Капсула времени» из киевского гаража не исключение: несмотря на мизерный пробег, краска на бензобаке повреждена, хотя заводской хром на колесных дисках, глушителе и руле сохранился отлично.
Второе поколение «Карпат» — последняя серийная модель Львовского мотозавода. На пике производства предприятие выпускало до 300 тысяч мопедов ежегодно, однако в конце 1980-х спрос стал падать и тиражи упали в 2-2,5 раза. До развала СССР мокики «Карпаты-2» стоили около 250-260 рублей.