Найден новый мопед «Карпаты-2», забытый в гараже на 30 лет

Найденный мопед окрашен в кирпично-оранжевый цвет, идентичный оттенку дорожного мотоцикла Иж «Планета-Спорт». Владельцы «Карпат» жаловались на низкое качество изготовления, неаккуратное лакокрасочное покрытие и слабые рамы. «Капсула времени» из киевского гаража не исключение: несмотря на мизерный пробег, краска на бензобаке повреждена, хотя заводской хром на колесных дисках, глушителе и руле сохранился отлично.