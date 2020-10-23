Из пикапа Volkswagen Beetle сделали крошечный кемпер

Глава ателье Стив Гудфеллоу взял за основу своего проекта чёрный хэтчбек New Beetle GLX 2000 года выпуска, оснащённый 1,8-литровым турбированным двигателем. Для начала Beetle лишили задней части кузова, приделав вместо неё компактную грузовую платформу. Однако Гудфеллоу не захотел останавливаться на достигнутом и решил превратить хэтчбек в мини-кемпер.
Автомобиль укомплектовали тентом, который за пять минут раскладывается в крошечный жилой модуль со спальным местом на двоих, а в сложенном состоянии занимает весь грузовой отсек пикапа. Каркас модуля-палатки выполнен из алюминия.
Фото: Modern Classic Rides
Старый кемпер Volkswagen подорожал в 12 раз после полной реставрации
В задней части кемпера Гудфеллоу установил розетку на 12 вольт и дополнительный USB-разъём, а также диодный светильник для чтения в ночное время.
Ранее в американском штате Мэн выставили на продажу очень странный автодом, сделанный из распиленного пополам Volkswagen Beetle, который приварили с двух сторон к автофургону. Несмотря на наличие руля, автодом, вероятно, не сгодится для путешествий, а сможет стать лишь причудливым украшением лужайки.