Из пикапа Volkswagen Beetle сделали крошечный кемпер

Глава ателье Стив Гудфеллоу взял за основу своего проекта чёрный хэтчбек New Beetle GLX 2000 года выпуска, оснащённый 1,8-литровым турбированным двигателем. Для начала Beetle лишили задней части кузова, приделав вместо неё компактную грузовую платформу. Однако Гудфеллоу не захотел останавливаться на достигнутом и решил превратить хэтчбек в мини-кемпер.

Автомобиль укомплектовали тентом, который за пять минут раскладывается в крошечный жилой модуль со спальным местом на двоих, а в сложенном состоянии занимает весь грузовой отсек пикапа. Каркас модуля-палатки выполнен из алюминия.