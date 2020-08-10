Старый кэмпер Volkswagen подорожал в 12 раз после полной реставрации

Реставрация Volkswagen Jurgen Autovilla заняла у Хокена семь месяцев. По словам австралийца, ему пришлось строить автомобиль буквально с нуля. Проржавевшие кузовные панели и гнилая рама деревянного жилого модуля были заменены на новые, а внутри Хокен установил спальное место на двоих, санузел и кухню с плитой и холодильником.
Место оригинального «плоского» двигателя Volkswagen занял двухлитровый «атмосферник» EJ20 от Subaru Forester. В сумме на ремонт механик потратил 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей по текущему курсу).
Фото: Autoevolution
Закончив реставрацию, Хокен выставил кэмпер на аукцион. Через 17 часов торгов автомобиль ушел с молотка за 60 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей). Огромное количество желающих приобрести ретро-кэмпер вдохновило механика: он приобрел три старых Volkswagen Transporter Kombi, над восстановлением которых работает в данный момент.
Ранее в продаже появился «ушастый» ЗАЗ-965 1968 года выпуска, который за пять десятков лет подорожал в 86 раз. В начале 60-х годов его можно было купить за 18 тысяч рублей (до деноминации в 1961 году), а в 2020 году за него просят 1,55 миллиона рублей.