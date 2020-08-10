Старый кэмпер Volkswagen подорожал в 12 раз после полной реставрации

Реставрация Volkswagen Jurgen Autovilla заняла у Хокена семь месяцев. По словам австралийца, ему пришлось строить автомобиль буквально с нуля. Проржавевшие кузовные панели и гнилая рама деревянного жилого модуля были заменены на новые, а внутри Хокен установил спальное место на двоих, санузел и кухню с плитой и холодильником.

Место оригинального «плоского» двигателя Volkswagen занял двухлитровый «атмосферник» EJ20 от Subaru Forester. В сумме на ремонт механик потратил 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей по текущему курсу).