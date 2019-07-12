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17:37

В России пересчитали все Volkswagen Beetle

В стране зарегистрированы как относительно новые автомобили этой модели, так и ретро-кары

© Фото Мотор.Ру
На начало текущего года в России насчитывается 3542 экземпляра Volkswagen Beetle, причем наибольшая их концентрация зафиксирована в Москве. Об этом сообщает «Автостат».
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Жители столицы владеют 807 «Жуками», а в Санкт-Петербурге их в два раза меньше всего 340 штук. Корме того, эта модель пользуется популярностью в таких городах, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Челябинск.

МестоГородколичестводоля
1.Москва80722,7 процентов
2.Санкт-Петербург3409,6 процентов
3.Калининград611,7 процента
4.Екатеринбург571,6 процента
5.Краснодар561,6 процента
6.Ростов-на-Дону481,4 процента
7.Воронеж421,2 процента
8.Нижний Новогород421,2 процента
9.Челябинск411,2 процента
10.Новосибирск401,1 процента
11.Красноярск371,0 процента
12.Самара341,0 процента
13.Казань341,0 процента
14.Химки300,8 процента
15.Тюмень280,8 процента
16.Омск250,7 процента
17.Сургут240,7 процента
18.Сочи230,6 процента
19.Пермь230,6 процента
20.Уфа230,6 процента
21.Тольятти190,5 процента
22.Кемерово180,5 процента
23.Новороссийск160,5 процента
24.Волгоград160,5 процента
25.Череповец160,5 процента
26.Иркурск160,5 процента
27.Рязань160,5 процента
28.Тула160,5 процента
29.Астрахань150,4 процента
30.Подольск150,4 процента
31.Орел150,4 процента
32.Ярославль150,4 процента
33.Красногорск140,4 процента
34.Хабаровск130,4 процента
35.Белгород130,4 процента
36.Одинцово130,4 процента
37.Магнитогорск130,4 процента
38.Владивосток120,3 процента
39.Ставрополь120,3 процента
40.Балашиха120,3 процента
41.Нижневартовск120,3 процента
42.Барнаул110,3 процента
43.Иваново110,3 процента
44.Люберцы110,3 процента
45.Мытищи110,3 процента
46.Саратов110,3 процента
47.Курган100,3 процента
48.Долгопрудный100,3 процента
49.Калуга90,3 процента
50.Курск90,3 процента

«Жук» выпускался на протяжении почти восьми десятилетий. Сборка Volkswagen Beetle была остановлена 10 июля тогда с конвейера мексиканского завода в Пуэбле сошел последний экземпляр модели.

Посмотрите, как Volkswagen Beetle буксирует прицеп

В России автомобиль продавался вплоть до 2016 года – из-за низкого спроса и высокой цены (от 1,4 млн рублей) Volkswagen прекратил поставки Beetle на российский рынок.

Источник: Автостат
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