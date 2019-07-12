В России пересчитали все Volkswagen Beetle

Жители столицы владеют 807 «Жуками», а в Санкт-Петербурге их в два раза меньше – всего 340 штук. Корме того, эта модель пользуется популярностью в таких городах, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Челябинск.
|Место
|Город
|количество
|доля
|1.
|Москва
|807
|22,7 процентов
|2.
|Санкт-Петербург
|340
|9,6 процентов
|3.
|Калининград
|61
|1,7 процента
|4.
|Екатеринбург
|57
|1,6 процента
|5.
|Краснодар
|56
|1,6 процента
|6.
|Ростов-на-Дону
|48
|1,4 процента
|7.
|Воронеж
|42
|1,2 процента
|8.
|Нижний Новогород
|42
|1,2 процента
|9.
|Челябинск
|41
|1,2 процента
|10.
|Новосибирск
|40
|1,1 процента
|11.
|Красноярск
|37
|1,0 процента
|12.
|Самара
|34
|1,0 процента
|13.
|Казань
|34
|1,0 процента
|14.
|Химки
|30
|0,8 процента
|15.
|Тюмень
|28
|0,8 процента
|16.
|Омск
|25
|0,7 процента
|17.
|Сургут
|24
|0,7 процента
|18.
|Сочи
|23
|0,6 процента
|19.
|Пермь
|23
|0,6 процента
|20.
|Уфа
|23
|0,6 процента
|21.
|Тольятти
|19
|0,5 процента
|22.
|Кемерово
|18
|0,5 процента
|23.
|Новороссийск
|16
|0,5 процента
|24.
|Волгоград
|16
|0,5 процента
|25.
|Череповец
|16
|0,5 процента
|26.
|Иркурск
|16
|0,5 процента
|27.
|Рязань
|16
|0,5 процента
|28.
|Тула
|16
|0,5 процента
|29.
|Астрахань
|15
|0,4 процента
|30.
|Подольск
|15
|0,4 процента
|31.
|Орел
|15
|0,4 процента
|32.
|Ярославль
|15
|0,4 процента
|33.
|Красногорск
|14
|0,4 процента
|34.
|Хабаровск
|13
|0,4 процента
|35.
|Белгород
|13
|0,4 процента
|36.
|Одинцово
|13
|0,4 процента
|37.
|Магнитогорск
|13
|0,4 процента
|38.
|Владивосток
|12
|0,3 процента
|39.
|Ставрополь
|12
|0,3 процента
|40.
|Балашиха
|12
|0,3 процента
|41.
|Нижневартовск
|12
|0,3 процента
|42.
|Барнаул
|11
|0,3 процента
|43.
|Иваново
|11
|0,3 процента
|44.
|Люберцы
|11
|0,3 процента
|45.
|Мытищи
|11
|0,3 процента
|46.
|Саратов
|11
|0,3 процента
|47.
|Курган
|10
|0,3 процента
|48.
|Долгопрудный
|10
|0,3 процента
|49.
|Калуга
|9
|0,3 процента
|50.
|Курск
|9
|0,3 процента
«Жук» выпускался на протяжении почти восьми десятилетий. Сборка Volkswagen Beetle была остановлена 10 июля – тогда с конвейера мексиканского завода в Пуэбле сошел последний экземпляр модели.
Посмотрите, как Volkswagen Beetle буксирует прицеп
В России автомобиль продавался вплоть до 2016 года – из-за низкого спроса и высокой цены (от 1,4 млн рублей) Volkswagen прекратил поставки Beetle на российский рынок.