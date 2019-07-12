В России пересчитали все Volkswagen Beetle

Жители столицы владеют 807 «Жуками», а в Санкт-Петербурге их в два раза меньше – всего 340 штук. Корме того, эта модель пользуется популярностью в таких городах, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Челябинск.