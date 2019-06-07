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18:27

Volkswagen накроет Европу сетью зарядных станций, втрое большей чем у Теслы

Компания вложит в развертывание сети 250 миллионов евро

Компания Volkswagen объявила, что удвоит вложения в развитие сети зарядных станций для электромобилей. Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.
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Установкой терминалов Volkswagen займется дочерняя фирма Elli (Electric Life), а сами они станут частью сервиса We Charge. Точки зарядки расположат на территориях заводов марки, а также трех тысяч дилерских центров по всей Европе. Для сотрудников Volkswagen оборудует около 4000 терминалов — от настенных зарядок до полноценных станций — и большинство из них будут общественными. По оценкам Volkswagen, до 70 процентов времени, затраченного на зарядку электромобилей, будет приходиться на подпитку от терминалов, установленных дома или на работе.

Помимо этих 36 тысяч зарядок, Volkswagen в рамках консорциума c BMW Group, Daimler AG и Ford также установит 400 зарядных станций и 2400 терминалов сети IONITY мощностью 350 киловатт вдоль крупнейших автомагистралей. Первые 150 станций заработали в прошлом году, а завершить развертывание сети планируется до 2020 года. В конце июня 28 быстрых зарядок появится в Вольфсбурге — компания подарит их городу в честь его 80-летия.

В мае Volkswagen начал принимать заказы на электрический хэтчбек ID.3. Покупателям предложена «приветственная» версия под названием 1st с батареей емкостью 55 киловатт-часов и ценой менее 40 тысяч евро. В цену Volkswagen ID.3 First Edition включены 2000 киловатт-часов на зарядных станциях IONITY и общественных терминалах, подключенных к сети We Charge.

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