Электродвигатель от Volkswagen ID.3 можно спрятать в сумку

Новый электромотор, разработанный подразделением Volkswagen Group Components, получил обозначение APP 310 и скоро найдёт применение в хэтчбеке Volkswagen ID.3. Аббревиатура APP в его названии обозначает расположение вдоль колёсной оси, а 310 — значение пикового крутящего момента. Бесщёточный синхронный электродвигатель с постоянным магнитом развивает 204 лошадиных силы и будет производиться на заводе Volkswagen в немецком городе Кассель. Ротор и статор для него будут выпускать в Зальцгиттере.
Volkswagen планирует выпускать в Касселе по 500 тысяч электромоторов APP 310 ежегодно, а с 2023 года к немецкой площадке присоединится китайский завод в Тяньцзине, при помощи которого объём выпуска должны увеличить до 1,4 миллиона экземпляров в год. Предметом особой гордости разработчиков является тот факт, что масса 150-киловаттного электрического двигателя составляет всего 90 килограммов и он обладает настолько компактными габаритами, что легко помещается в обычную спортивную сумку.