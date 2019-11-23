Электродвигатель от Volkswagen ID.3 можно спрятать в сумку

Volkswagen планирует выпускать в Касселе по 500 тысяч электромоторов APP 310 ежегодно, а с 2023 года к немецкой площадке присоединится китайский завод в Тяньцзине, при помощи которого объём выпуска должны увеличить до 1,4 миллиона экземпляров в год. Предметом особой гордости разработчиков является тот факт, что масса 150-киловаттного электрического двигателя составляет всего 90 килограммов и он обладает настолько компактными габаритами, что легко помещается в обычную спортивную сумку.