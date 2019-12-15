«Заряженные» Volkswagen могут получить индекс GTX

16:00
Компания Volkswagen собирается наделить самые мощные модификации линейки электромобилей ID новым для марки индексом GTX.
Как известно, Volkswagen использует индексы GTI, GTD и GTE, соответственно, на бензиновых, дизельных и гибридных моделях для обозначения «заряженных» версий. Теперь, как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в концерне VW, у марки появится новый индекс GTX, который немцы зарезервировали для топовых модификаций электрической модельной линейки ID.
Первым электромобилем с новым шильдиком, скорее всего, станет серийная версия купе Crozz, которая получит название ID 5 GTX в самой мощной модификации с двумя электромоторами и спортивными акцентами в экстерьере и интерьере. Премьера нового электрокара от Volkswagen запланирована на начало 2021 года. Стоит отметить, что индекс GTX ранее использовался концерном General Motors.