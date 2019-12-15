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16:00

«Заряженные» Volkswagen могут получить индекс GTX

Так планируют назвать топовые версии электрической линейки ID

Александр Пономарев
Компания Volkswagen собирается наделить самые мощные модификации линейки электромобилей ID новым для марки индексом GTX.

Как известно, Volkswagen использует индексы GTI, GTD и GTE, соответственно, на бензиновых, дизельных и гибридных моделях для обозначения «заряженных» версий. Теперь, как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в концерне VW, у марки появится новый индекс GTX, который немцы зарезервировали для топовых модификаций электрической модельной линейки ID.

Первым электромобилем с новым шильдиком, скорее всего, станет серийная версия купе Crozz, которая получит название ID 5 GTX в самой мощной модификации с двумя электромоторами и спортивными акцентами в экстерьере и интерьере. Премьера нового электрокара от Volkswagen запланирована на начало 2021 года. Стоит отметить, что индекс GTX ранее использовался концерном General Motors.