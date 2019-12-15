«Заряженные» Volkswagen могут получить индекс GTX

Как известно, Volkswagen использует индексы GTI, GTD и GTE, соответственно, на бензиновых, дизельных и гибридных моделях для обозначения «заряженных» версий. Теперь, как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в концерне VW, у марки появится новый индекс GTX, который немцы зарезервировали для топовых модификаций электрической модельной линейки ID.