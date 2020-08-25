Volkswagen ID.3 проехал 531 километр на одной зарядке

Для испытания использовали версию ID.3 1st Pro Performance, оснащенную «средней» батареей емкостью 58 киловатт-часов и 204-сильной силовой установкой. Около 44 процентов пути хэтчбек проехал по шоссе, а остальные 56 процентов – по проселочным дорогам. На протяжении девятичасового заезда автомобиль двигался со средней скоростью 56 километров в час.
За рулем находился пилот Феликс Эгольф, известный рекордами езды без дозаправки и владеющий техниками, повышающими эффективность автомобиля. Так, Эгольф использовал любую возможность отжать педаль газа, позволяя ID.3 двигаться накатом, а на шоссе пристраивался к воздушным потокам позади грузовиков.
Однако часть эффекта от этих «трюков» пошла на компенсацию увеличенного на 250 килограммов веса автомобиля: вместе с пилотом в салоне находился оператор с камерой и другим оборудованием для съемки. Кроме этого, у машины постоянно работали дневные ходовые огни, а иногда Эгольф включал вентиляцию и радио.
Тем не менее, среднее энергопотребление ID.3 оказалось заметно меньше заявленного и составило 10,9 киловатт-часа вместо 14,5-15,4 киловатт-часа на 100 километров пути.
Хэтчбек Volkswagen ID.3 представили в сентябре минувшего года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль оснащается моторами мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и аккумуляторами емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от батареи запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров по циклу WLTR.
В середине августа южнокорейская марка Hyundai испытала на дальность хода электрокар Kona. Кроссовер так же преподнес производителю приятный сюрприз, преодолев без подзарядки более тысячи километров.