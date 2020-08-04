«Запорожец» в заводском состоянии за полвека подорожал в 86 раз

Высокий ценник объясняется заводским состоянием «Запорожца»: его не реставрировали и не меняли оригинальные детали на более современные аналоги, уверяет продавец. Автомобиль оснащён мотором объёмом 887 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. С 1965 года был доступен агрегат, форсированный до 30 лошадиных сил, тогда как более ранние экземпляры комплектовались 23- либо 27-сильными двигателями.
Как отмечает Auto.ru, в начале 60-х годов «Запорожец» можно было купить за 18 тысяч рублей (до деноминации в 1961 году), что в 86 раз меньше той суммы, за которую автомобиль продают сейчас.
ЗАЗ-965 был выпущен тиражом более 322 тысяч экземпляров, учитывая разные модификации модели. Например, версию «Ялта» с модернизированным салоном или «инвалидку» ЗАЗ-965Б/965АБ.
Цена в 1,5 миллиона рублей достаточно высокая, если сравнивать с аналогичными объявлениями. Например, в феврале этого года 33-летний ЗАЗ 968 М продавали за один миллион рублей, а ЗАЗ-968М с пробегом 211 километров оценили в стоимость двух современных iPhone – 250 тысяч рублей.