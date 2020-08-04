15:52

«Запорожец» в заводском состоянии за полвека подорожал в 86 раз

Сейчас его продают за 1,5 миллиона рублей, а в 1961 году модель можно было купить за 18 тысяч

Лиза Будрина
На Авто.ру появилось объявление о продаже одного из поздних экземпляров ушастого «Запорожца» ЗАЗ-965 1968 года выпуска продавец просит 1,55 миллиона рублей. Таким образом, с момента появления модели на рынке в начале 60-х годов она подорожала в 86 раз.

Высокий ценник объясняется заводским состоянием «Запорожца»: его не реставрировали и не меняли оригинальные детали на более современные аналоги, уверяет продавец. Автомобиль оснащён мотором объёмом 887 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. С 1965 года был доступен агрегат, форсированный до 30 лошадиных сил, тогда как более ранние экземпляры комплектовались 23- либо 27-сильными двигателями.

>
Reload
1 / 7

Как отмечает Auto.ru, в начале 60-х годов «Запорожец» можно было купить за 18 тысяч рублей (до деноминации в 1961 году), что в 86 раз меньше той суммы, за которую автомобиль продают сейчас.

ЗАЗ-965 был выпущен тиражом более 322 тысяч экземпляров, учитывая разные модификации модели. Например, версию «Ялта» с модернизированным салоном или «инвалидку» ЗАЗ-965Б/965АБ.

Цена в 1,5 миллиона рублей достаточно высокая, если сравнивать с аналогичными объявлениями. Например, в феврале этого года 33-летний ЗАЗ 968 М продавали за один миллион рублей, а ЗАЗ-968М с пробегом 211 километров оценили в стоимость двух современных iPhone 250 тысяч рублей.

Источник: Auto.ru