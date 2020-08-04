«Запорожец» в заводском состоянии за полвека подорожал в 86 раз

Как отмечает Auto.ru, в начале 60-х годов «Запорожец» можно было купить за 18 тысяч рублей (до деноминации в 1961 году), что в 86 раз меньше той суммы, за которую автомобиль продают сейчас.

ЗАЗ-965 был выпущен тиражом более 322 тысяч экземпляров, учитывая разные модификации модели. Например, версию «Ялта» с модернизированным салоном или «инвалидку» ЗАЗ-965Б/965АБ.