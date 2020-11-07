Как сообщил в интервью агентству Bloomberg глава Volkswagen Group Герберт Дисс, выпускать автомобили в наши дни — лишь небольшая часть бизнеса для любой марки. Чтобы достигнуть успеха на рынке, все новые модели должны быть эффективно интегрированы в цифровую экосистему и быть постоянно подключенными с интернету, словно смартфоны. Перевозка людей и грузов скоро станет лишь частью функционала автомобилей — точно так же, как телефонные звонки больше не являются основной функцией смартфона, уверяет Дисс.
Однако Volkswagen хотел бы избежать судьбы компании Nokia, которая не сумела вовремя адаптироваться под новую цифровую реальность. Для этого марка намерена разработать собственную операционную систему для автомобилей и электрокаров — и применять её не только внутри концерна, но и продавать конкурентам. Учитывая, что Европа, по мнению Дисса, станет лидером по количеству электромобилей, всё это позволит Volkswagen стать одной из наиболее подготовленных к цифровой эпохе компаний.