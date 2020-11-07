Однако Volkswagen хотел бы избежать судьбы компании Nokia, которая не сумела вовремя адаптироваться под новую цифровую реальность. Для этого марка намерена разработать собственную операционную систему для автомобилей и электрокаров — и применять её не только внутри концерна, но и продавать конкурентам. Учитывая, что Европа, по мнению Дисса, станет лидером по количеству электромобилей, всё это позволит Volkswagen стать одной из наиболее подготовленных к цифровой эпохе компаний.