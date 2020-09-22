Skoda займётся разработкой нового Volkswagen Passat

Passat нового поколения будет построен на модульной платформе MQB и максимально унифицирован с новой версией флагмана Skoda – Superb. «Тележка» MQB будет впервые использована для Passat в Китае, где модель до сих пор базируется на устаревшей платформе PQ46.

По некоторым данным, седан Passat может быть заменён лифтбеком с крупной пятой дверью. Универсал Passat Variant и «вседорожная» версия Alltrack с увеличенным клиренсом сохранятся в семействе.