Volkswagen ID.4 украсят светом вместо хрома

Опционально будет доступна матричная оптика IQ.Light с системой автоматического переключения дальнего света. Её модули состоят из одиннадцати отдельных светодиодов, каждым из которых можно управлять отдельно. Фарам придали сходство с человеческими глазами, которые «открываются», приветствуя приближающегося к автомобилю владельца.

Помимо этого, за доплату будут предложены «трёхмерные» блоки задних фонарей, состоящие из девяти анимированных элементов, отвечающих за динамические указатели поворота. Стоп-сигналы загораются в форме буквы «Х».