Volkswagen Phideon обновился и получил логотип с подсветкой

Изменения в дизайне экстерьера минимальны: слегла модернизировали оптику, чуть изменили бамперы и решётку радиатора. Самым заметным новшеством стал логотип с контурной подсветкой. При этом по оформлению салона седан проигрывает ближайшим конкурентам, таким как Audi A6: Phideon не положена ни виртуальная панель приборов, ни сенсорные кнопки управления климат-контролем.
Зато флагман может похвастаться богатым набором дополнительного оборудования. Для модели заявлены мини-холодильник (он встроен в спинку сидений второго ряда) и задние кресла с функцией вентиляции и массажа.
Фото: Volkswagen
На местном рынке Phideon можно купить с безальтернативным двухлитровым турбомотором TSI мощностью 224 лошадиные силы. Он сочетается с семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Ранее модель предлагалась и с гибридной силовой установкой, однако от неё отказались из-за непопулярности.
Phideon выпускают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen рядом с Шанхаем. На других рынках, в том числе в России, модель не представлена.