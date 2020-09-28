Volkswagen Phideon обновился и получил логотип с подсветкой

Изменения в дизайне экстерьера минимальны: слегла модернизировали оптику, чуть изменили бамперы и решётку радиатора. Самым заметным новшеством стал логотип с контурной подсветкой. При этом по оформлению салона седан проигрывает ближайшим конкурентам, таким как Audi A6: Phideon не положена ни виртуальная панель приборов, ни сенсорные кнопки управления климат-контролем.

Зато флагман может похвастаться богатым набором дополнительного оборудования. Для модели заявлены мини-холодильник (он встроен в спинку сидений второго ряда) и задние кресла с функцией вентиляции и массажа.