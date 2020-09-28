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Volkswagen Phideon обновился и получил логотип с подсветкой

Изменения в дизайне оказались минимальными

Volkswagen Phideon © Volkswagen
Лиза Будрина
Компания Volkswagen обновила флагманский седан Phideon для китайского рынка – новинку показали в рамках Пекинского автосалона. Модель продаётся в КНР уже четыре года, но не пользуется особой популярностью: например, за прошлый год было продано всего 14 тысяч экземпляров. Рестайлинг призван улучшить положение модели и привлечь новых клиентов.

Изменения в дизайне экстерьера минимальны: слегла модернизировали оптику, чуть изменили бамперы и решётку радиатора. Самым заметным новшеством стал логотип с контурной подсветкой. При этом по оформлению салона седан проигрывает ближайшим конкурентам, таким как Audi A6: Phideon не положена ни виртуальная панель приборов, ни сенсорные кнопки управления климат-контролем.

Зато флагман может похвастаться богатым набором дополнительного оборудования. Для модели заявлены мини-холодильник (он встроен в спинку сидений второго ряда) и задние кресла с функцией вентиляции и массажа.

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Volkswagen Phideon

Фото: Volkswagen

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На местном рынке Phideon можно купить с безальтернативным двухлитровым турбомотором TSI мощностью 224 лошадиные силы. Он сочетается с семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Ранее модель предлагалась и с гибридной силовой установкой, однако от неё отказались из-за непопулярности.

Phideon выпускают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen рядом с Шанхаем. На других рынках, в том числе в России, модель не представлена.

Источник: Volkswagen