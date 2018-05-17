Видео: подготовка спортпрототипа Volkswagen к гонке «Пайкс Пик»

Компания Volkswagen опубликовала видеоролик, в котором показала, как проходит подготовка электрического спортпрототипа I.D. R к гонке «Пайкс Пик». В частности, как инженеры Volkswagen Motorsport настраивают аэродинамические компоненты, чтобы обеспечить на трассе максимальную прижимную силу.

Первым этапом тестирования в аэродинамической трубе стало создание масштабной модели гоночной машины с модульной конструкцией кузова. Это позволило быстро менять отдельные компоненты и оценивать эффективность их различных сочетаний. Всего для спортпрототипа на 3D-принтере распечатали около 2000 деталей.

Электрический Volkswagen I.D. R Pikes Peak построен вокруг углепластикового монокока от спортпрототипа Norma. Из карбона также сделан кузов и аэродинамическое оперение, разработанное с учетом перепада высот во время гонки.

Видео с YouTube-канала Volkswagen News.

В движение «Фольксваген» приводят два электромотора суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час I.D. R разгоняется за 2,25 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.