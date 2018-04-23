Электрический Volkswagen для гонок по горам оказался быстрее болида Формулы-1

Компания Volkswagen раскрыла характеристики электрического прототипа I.D. R Pikes Peak. По словам представителей марки, машина быстрее болидов Формулы-1 и Формулы-Е. Гоночный дебют новинки состоится 24 июня на горе Пайкс Пик в Колорадо.

В основе Volkswagen I.D. R Pikes Peak лежит углепластиковый монокок от спортпрототипа Norma с независимой двухрычажной подвеской. Длина машины составляет 5200 миллиметров, ширина — 2350, высота — 1200 миллиметров. Колесная база насчитывает 2850 миллиметров. Масса — менее 1100 килограммов. Аэродинамическое оперение I.D. R Pikes Peak разработано таким образом, чтобы обеспечивать максимальную прижимную силу вне зависимости от перепада высот во время гонки.

В движение прототип приводят два электромотора суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Они питаются от блока литий-ионных аккумуляторов, который до 20 процентов необходимой энергии получает от системы рекуперации во время торможения. Полная зарядка батарей занимает полчаса.

С нуля до 100 километров в час I.D. R Pikes Peak способен разгоняться за 2,25 секунды. Его максимальная скорость составляет 240 километров в час.

В дебютной гонке за руль прототипа сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс-Пика» Роман Дюма. Его лучшее время прохождения трассы — 8 минут 51,445 секунды. Volkswagen же намерен побить рекорд латвийского электромобиля Drive eO PP100, который проехал «Пайкс Пик» за 8 минут 57,118 секунды.