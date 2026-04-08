Volkswagen реанимирует флагманский кроссовер Touareg

Как заявил в интервью руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen Мартин Зандер, компания недавно перестала принимать заказы на текущий Touareg. Однако полностью отказываться от освободившейся ниши не намерена.

«Мы — бренд для народа, — заявил Зандер, — но у Touareg есть свое место, и именно поэтому мы изучаем возможности для создания следующего поколения».

Если проект будет одобрен, внедорожник станет полностью электрическим и будет построен на платформе PPE (которая лежит в основе электрического Porsche Cayenne) или на более новой SSP.

По аналогии с «младшим» Cayenne Electric можно предположить, что потенциальный ID. Touareg получит тяговую батарею емкостью около 113 кВт·ч, поддержку быстрой зарядки мощностью до 390 кВт и двухмоторную полноприводную систему мощностью около 435 л. с, сообщает портал.

Впрочем, чтобы сдержать цену, Volkswagen может предложить менее продвинутую версию. О сроках возможного дебюта пока не сообщается.

О том, что Volkswagen прекращает выпуск Touareg, стало известно в августе 2025.

