Минивэн Volkswagen T6 научили преодолевать серьезное бездорожье

Специалисты Delta4x4 предлагают увеличить клиренс за счёт установки стоек Seikel и амортизаторов Bilstein. За 1900 евро и переднюю, и заднюю ось можно поднять на 30 миллиметров. Ещё 30 миллиметров добавят высокопрофильные покрышки delta4x4 AllTerrain размерности 255/55 R18.

Дорожный просвет Volkswagen T6 Delta4x4 достигает 253 миллиметров — это больше, чем у «Нивы» и УАЗа. «Грязевые» шины сочетаются со специальными легкосплавными дисками: комплект стоит от 3400 евро.