Минивэн Volkswagen T6 научили преодолевать серьезное бездорожье

Специалисты Delta4x4 предлагают увеличить клиренс за счёт установки стоек Seikel и амортизаторов Bilstein. За 1900 евро и переднюю, и заднюю ось можно поднять на 30 миллиметров. Ещё 30 миллиметров добавят высокопрофильные покрышки delta4x4 AllTerrain размерности 255/55 R18.
Дорожный просвет Volkswagen T6 Delta4x4 достигает 253 миллиметров — это больше, чем у «Нивы» и УАЗа. «Грязевые» шины сочетаются со специальными легкосплавными дисками: комплект стоит от 3400 евро.
Фото: Delta4x4
Также предлагается установить стальную защиту днища: обеспечить сохранность двигателя и коробки передач стоит 580 евро, дифференциала — 499 евро, топливного бака — 1042 евро. Ещё 580 евро стоит кенгурин, сертифицированный по европейским стандартам безопасности.
«Внедорожный» тюнинг-кит Delta4x4 можно штатно установить на все семейство Volkswagen T6/T6.1 вне зависимости от модификации, длины колёсной базы и типа привода. Все компоненты можно заказать и вместе, и по отдельности.
Полная подготовка минивэна Volkswagen T6.1 к офф-роуду обойдётся примерно в 8000 евро (714 тысяч рублей). Для сравнения пассажирский Transporter в Германии стоит от 35 тысяч евро (3,12 миллиона рублей), за Caravelle нужно выложить минимум 41 тысячу евро (3,66 миллиона рублей), а за базовый кемпер California — 49 тысяч евро (4,34 миллиона рублей).