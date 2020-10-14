Представлен новый кроссовер Volkswagen Taos

В основе Taos лежит модульная платформа MQB, его длина составляет 4465 миллиметров, ширина – 1841 миллиметр, высота – 1636 миллиметров, а колёсная база равна 2690 миллиметрам. Объём багажника – от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений.

Модель представляет собой перелицованный и несколько доработанный аналог китайского Tharu, который продаётся в КНР уже два года. При этом у Taos оригинальное оформление передней части. По задумке дизайнеров, модель должна была совместить в себе черты прочих кроссоверов Volkswagen в США, таких как Tiguan и Atlas. В результате Taos получил новую оптику, радиаторную решётку и бамперы, уже в базе оснащается 17-дюймовыми дисками, а в дорогих комплектациях предусмотрены 18- либо 19-дюймовые.