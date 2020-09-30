Ещё один кроссовер Volkswagen на букву T: новые подробности о моторе

Taos станет первой моделью в линейке Volkswagen в США, в гамму двигателей которой войдёт новый бензиновый турбомотор EA211 Evo объёмом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Его особенность – турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VTG).

Переднеприводный Taos будет комплектоваться таким мотором в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, в то время как полноприводной модификации достанется семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.