Ещё один кроссовер Volkswagen на букву T: новые подробности о моторе

Taos станет первой моделью в линейке Volkswagen в США, в гамму двигателей которой войдёт новый бензиновый турбомотор EA211 Evo объёмом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Его особенность – турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VTG).
Переднеприводный Taos будет комплектоваться таким мотором в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, в то время как полноприводной модификации достанется семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.
Volkswagen
Новинка достигает в длину 4 468 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2681 миллиметр. Таким образом, Taos станет самым компактным кроссовером в американской линейке Volkswagen.
Помимо США модель будут продавать в Аргентине, там же наладят её сборку.
Кроссовер со схожими габаритами в будущем должен появиться и на российском рынке, но под другим именем (разумеется, начинающимся на Т), – Tharu. По предварительным данным, модель встанет на конвейер завода в Нижнем Новгороде до конца 2020 года.