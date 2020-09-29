Изучаем главный немецкий автомобиль в России на ближайшие семь лет

Таким образом, критика Polo нацелена даже не на автомобиль, а на обманутые ожидания. И мы тоже нет-нет, да и предадимся фрустрации. При этом опыт подсказывает: инженеры и дизайнеры Фольксвагена бились изо всех сил, чтобы на сжимающемся российском рынке с падающей национальной валютой предложить россиянам лучшее, на что только можно наклеить эмблему VW, за эти скромные деньги.

Попробуем взвесить все аргументы, познакомившись с лифтбэком на российских дорогах. Но выступать адвокатами Polo не станем. Из солидарности: люди имеют право на свои ожидания от слов «новый» и «Polo». Пусть он защищает себя сам.

Всё в одном

Долгие годы автомобильные инженеры пытаются создать машину, которая умела бы всё. И во втором десятилетии XXI века это наконец-то удалось. Таких автомобилей даже несколько. Например, Lamborghini Urus или Mercedes-AMG GT 63 S 4Door Coupe. Первый не боится съехать с асфальта или перевезти комод, умеет по-раллийному прыгать и без всяких скидок может мчать по автодрому, как заправский спорткар. Второй легко увезет в багажнике велосипед, достаточно удобен и комфортен, чтобы ездить по ежедневным делам круглый год, может взять управление на себя, а его время круга на Нюрбургринге (7:25,41) находится между результатами KTM X-Bow и Ferrari Enzo.