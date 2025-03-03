Представлен новый кроссовер Volkswagen Tera

Премьера Tera прошла не в привычном формате отдельного мероприятия, а в рамках бразильского карнавала, поэтому машину хоть и показали живьем, но сказали о ней мало. Разработан кроссовер силами бразильского подразделения Volkswagen. Выпускать его будут на местном заводе в Таубате, а конкурировать новинке придется с Fiat Pulse и Renault Kardian. В модельном ряду Tera расположится ниже Nivus и T-Cross и, возможно, даже заменит некоторые версии Polo.