Видео: Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились в дрэге

Несмотря на разницу в типах кузова и отличия в силовых установках, четыре дуэлянта показали довольно близкие результаты в заезде на 402 метра, старте «с хода» с 80 километров в час и торможении со 113 километров в час. Польза гибридных систем массой 300-400 килограммов, встроенных в угоду экологии, в динамических замерах оказалась сомнительной.