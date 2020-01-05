Видео: Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились в дрэге

В активе Volvo S60 Polestar Engineered подзаряжаемая гибридная силовая установка, состоящая из 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки» и 87-сильного электродвигателя. Пиковая отдача шведского седана — 415 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Привод полный. Масса — 2020 килограммов.
Актуальный Audi S4 Avant с турбодизелем 3.0 V6 выдаёт 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Двигателю на тяжёлом топливе помогает электрический наддув и 11-сильный (60 Нм крутящего момента) 48-вольтовый стартер-генератор. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод quattro. Масса универсала — 1855 килограммов.
Фото: Volvo S60 Polestar Engineered
BMW M340i xDrive приводит в движение рядная «турбошестёрка» B58B30 объёмом 3,0 литра мощностью 374 лошадиные силы и крутящим моментом 500 Нм. У баварского седана нет гибридных «довесков», поэтому «тройка» весит всего 1545 килограммов. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», привод — полный.
У купе Mercedes-AMG E 53 4Matic под капотом рядная трёхлитровая «шестёрка» с турбонагнетателем и компрессором с электроприводом. Между мотором и 9-ступенчатым «автоматом» AMG Speedshift установлен 22-сильный (250 Нм крутящего момента) стартер-генератор EQ-Boost. Эффективная мощность установки — 435 сил и 520 Нм крутящего момента. Масса — 1970 килограммов.
Видео: carwow, YouTube-канал
Несмотря на разницу в типах кузова и отличия в силовых установках, четыре дуэлянта показали довольно близкие результаты в заезде на 402 метра, старте «с хода» с 80 километров в час и торможении со 113 километров в час. Польза гибридных систем массой 300-400 килограммов, встроенных в угоду экологии, в динамических замерах оказалась сомнительной.