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Опубликовано 06 июня 2024, 15:36
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Началось серийное производство электрического Volvo EX90

С момента презентации флагманского батарейного кроссовера прошло почти два года
Volvo запустила сборку электрического EX90 спустя два года после дебюта. Серийное производство, которое несколько раз откладывали по разным причинам, началось на заводе в американском Чарльстоне. Пресс-служба Volvo уточняет, что на рынках США и Канады модель появится позже в этом году. При этом с премьеры EX90 прошло уже несколько лет: модель показали еще в ноябре 2022 года, назвав ее первенцем нового семейства батарейных автомобилей шведской марки.
Volvo EX90
Volvo EX90
© Volvo
Лиза Будрина

По части техники Volvo EX90 унифицирован с Polestar 3, хотя позиционируется как более премиальный, комфортный и практичный электромобиль. Он базируется на архитектуре SEA1 с пневмоподвеской, в движение его приводит двухмоторная силовая установка на 408 или 517 лошадиных сил, а емкость батареи составляет 111 киловатт-часов. У более спортивного и динамичного Polestar 3 аналогичная установка из двух электромоторов, но их мощность равна 489 силам.

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Что касается завода Volvo в США, на конвейер которого встал EX90, то он работает с лета 2018 года. Помимо электрического кроссовера там собирают седаны Volvo S60. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 150 тысяч автомобилей в год.

Проблемы с запуском серийного производства EX90 были связаны в том числе с разработкой софта новой платформы, которая потребовала больше времени, чем ожидалось. Задержки отразились и на соплатформенном Polestar 3, причем в Polestar ответственность за перенос сроков возложили на Volvo.

Источник:Volvo
Автор:Лиза Будрина
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#Volvo
#Производство
#Электрокары
#EX90