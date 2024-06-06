Началось серийное производство электрического Volvo EX90

С момента презентации флагманского батарейного кроссовера прошло почти два года

Volvo запустила сборку электрического EX90 спустя два года после дебюта. Серийное производство, которое несколько раз откладывали по разным причинам, началось на заводе в американском Чарльстоне. Пресс-служба Volvo уточняет, что на рынках США и Канады модель появится позже в этом году. При этом с премьеры EX90 прошло уже несколько лет: модель показали еще в ноябре 2022 года, назвав ее первенцем нового семейства батарейных автомобилей шведской марки.