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Volvo
12:29

Качество Volvo проверит искусственный интеллект

Компания проинвестировала два израильских технологических стартапа

Марка Volvo проинвестировала два израильских технологических стартапа, разрабатывающих перспективные технологии для автомобильной отрасли. Они стали первыми фирмами за пределами США и Европы, получившими такую поддержку. Их разработки позволят улучшить качество автомобилей и повысить безопасность.

Компании UVeye и MDGo базируются в Тель-Авиве и входят в проект DRIVE — акселератор для начинающих компаний в секторе умной мобильности. Этот проект Volvo поддерживает с 2017 года через свой венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund. MDGo специализируется на разработке искусственного интеллекта в области медицины: его технология машинного обучения способна спрогнозировать характер травм, полученных при аварии, и уведомить об этом экстренные службы. Глава инвестфонда Заки Фасихуддин уверен, что миссия MDGo — спасать человеческие жизни — удивительным образом совпадает с миссией Volvo.

Второй стартап — UVeye — работает над технологией автоматической проверки кузова автомобиля на предмет различных дефектов. При этом Volvo не просто финансирует разработки, а планирует использовать сканеры UVeye на производстве. Пробные испытания системы будут проведены на заводе в Торсланда, Швеция, до конца 2019 года. Вдобавок технология может быть внедрена на разных этапах логистики и в дилерских центрах, что положительно скажется на качестве автомобилей.

Искусственный интеллект планирует использовать и Porsche. Вместе со стартапом iNDTact немецкая компания разработала систему, которая позволит на ранних этапах выявлять проблемы с автомобилем. Это нейросеть, способная распознавать шумы и вибрации, а также использующая любые отклонения от нормы для интерпретации характера поломки.