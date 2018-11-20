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11:59

Volvo подготовила для Лос-Анджелеса загадочную новинку

Возможно, шведская марка представит перспективную технологию или сервис

Компания Volvo распространила тизер загадочной новинки, которую намерена представить на автосалоне в Лос-Анджелесе. Судя по фотографии и хэштегам в описании, можно предположить, что шведы покажут некую технологию или сервис, связанную с автономным управлением. Возможно, будущими Volvo можно будет управлять со смартфона или, используя специальное приложение, вызывать беспилотное такси.

На размещенной в Facebook фотографии показан смартфон с надписью «Это не телефон» (This is not a phone). Судя по всему, то, что покажет Volvo превратит его в нечто большее. Например, смартфон станет ключом, на котором будет храниться вся информация о водителе: его музыкальные предпочтения, настройки сидений, руля и зеркал, климатической установки и информация о местах, где он чаще всего бывает.

Кроме того, с помощью смартфона можно управлять автомобилем. Например, это уже реализовано в электрокарах Tesla, BMW 5-Series или Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Не исключено, что смартфон в представлении Volvo также может дать доступ к флоту беспилотников. Таких, как дебютировавший в сентябре автономный концепт-кар 360c.

Volvo 360c

Volvo 360c — полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. Компания позиционирует его, как альтернативу внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров. В зависимости от задач 360c можно трансформировать в мобильный офис, комнату развлечений или спальню.

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