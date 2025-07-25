В России отзывают кроссоверы Volvo из-за угрозы возгорания

На XC60 и XC90 из-за некоего дефекта, выявленного Volvo, может перегреться высоковольтная батарея. Это может вызвать термический эффект — то есть привести к возгоранию.

Специалисты проверят ячейки аккумулятора и, если это будет необходимо, заменят их на безопасные. Все работы проведут бесплатно для владельцев.