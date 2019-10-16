Volvo будет бороться с изменением климата с помощью нового суббренда

Главный пункт новой климатической стратегии — увеличение продаж электромобилей. Чтобы выйди на целевые показатели выбросов углекислого газа, до 50 процентов годового объема реализации к 2025 году должны составить машины на батарейках (в 2018 году Volvo продала 642 253 автомобиля). Их объединят в семейство Recharge, первенцем которого станет кроссовер Volvo XC40. Впрочем, под этим суббрендом будут выпускать не только чистые электрокары, но и гибриды.

Помимо перехода к массовому выпуску батарейных моделей, Volvo рассчитывает снизить выбросы диоксида углерода от производственно-сбытовых операций, довести долю переработанного пластика в автомобилях до 25 процентов, а также на четверть сократить углеродный след от всей деятельности в целом. Это, по словам руководства шведской марки, позволит снизить объем вредных выбросов на каждый автомобиль на 50 процентов.