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17:25

Volvo будет бороться с изменением климата с помощью нового суббренда

К 2040 году компания планирует стать полностью CO₂-нейтральной

Компания Volvo анонсировала новую программу борьбы с изменением климата. В рамках принятой стратегии развития углеродный след от производства до окончания жизненного цикла каждого автомобиля снизится на 40 процентов. Достигнуть этого шведский производитель намерен в течение пяти лет, а к 2040 году планирует стать полностью CO₂-нейтральным.

Главный пункт новой климатической стратегии — увеличение продаж электромобилей. Чтобы выйди на целевые показатели выбросов углекислого газа, до 50 процентов годового объема реализации к 2025 году должны составить машины на батарейках (в 2018 году Volvo продала 642 253 автомобиля). Их объединят в семейство Recharge, первенцем которого станет кроссовер Volvo XC40. Впрочем, под этим суббрендом будут выпускать не только чистые электрокары, но и гибриды.

Помимо перехода к массовому выпуску батарейных моделей, Volvo рассчитывает снизить выбросы диоксида углерода от производственно-сбытовых операций, довести долю переработанного пластика в автомобилях до 25 процентов, а также на четверть сократить углеродный след от всей деятельности в целом. Это, по словам руководства шведской марки, позволит снизить объем вредных выбросов на каждый автомобиль на 50 процентов.

Цель перейти на CO₂-нейтральное производство поставил перед собой даже Daimler. Произойдет это уже к 2022 году. К этому времени все заводы концерна будет получать электроэнергию из возобновляемых источников — гидроэлектростанций и ветрогенераторов. По такому принципу уже работают заводы во французском Амбахе и польском Дворе.