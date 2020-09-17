В России начались продажи обновлённых Volvo S90 и V90 Cross Country

Модели можно отличить от предшественников по новому дизайну колёсных дисков, спойлера, радиаторной решётки и переднего бампера. Также поменялось оформление противотуманных фар и задних светодиодных фонарей с повторителями поворота. Оба автомобиля получили новые оттенки кузова, обновлённый логотип Volvo, а у седана вдобавок изменилась крышка багажника.
Volvo V90 Cross Country теперь можно заказать без хромированной боковой накладки и с колёсными арками в цвет кузова. Патрубки выхлопной системой у обеих моделей теперь скрыты: таким образом Volvo готовится к постепенному переходу линейки на электрические силовые установки.
Фото: Volvo
В салоне Volvo S90 и Volvo V90 Cross Country установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Также в оснащение автомобилей вошёл электрипривод крышки багажника, электрохромные боковые зеркала с затемнением и система распознавания дорожных знаков.
Максимальная скорость обеих моделей была ограничена электроникой на уровне 180 километров в час. Решение стало частью программы Vision 2020, с помощью которой Volvo рассчитывает добиться нулевой смертности в авариях путём снижения «максималки» всего модельного ряда.
За доплату седан и универсал можно дооснастить системой фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner (AAC), отсеком для беспроводной зарядки смартфонов и экологичной обивкой сидений из текстиля и шерсти.
Автомобили оснащаются дизельным двигателем 2.0 в двух вариантах форсировки: 190 и 235 лошадиных сил. Также доступны бензиновые турбомоторы мощностью 190 и 249 сил. Стоимость обновлённых S90 и V90 Cross Country в России стартует с отметки 3 155 000 и 3 705 000 рублей соответственно.