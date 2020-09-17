В России начались продажи обновлённых Volvo S90 и V90 Cross Country

Модели можно отличить от предшественников по новому дизайну колёсных дисков, спойлера, радиаторной решётки и переднего бампера. Также поменялось оформление противотуманных фар и задних светодиодных фонарей с повторителями поворота. Оба автомобиля получили новые оттенки кузова, обновлённый логотип Volvo, а у седана вдобавок изменилась крышка багажника.

Volvo V90 Cross Country теперь можно заказать без хромированной боковой накладки и с колёсными арками в цвет кузова. Патрубки выхлопной системой у обеих моделей теперь скрыты: таким образом Volvo готовится к постепенному переходу линейки на электрические силовые установки.