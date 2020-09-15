Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне

Как и другие подобные системы, комплекс Advanced Air Cleaner измеряет концентрацию PM 2.5 в салоне — но ещё он может построить график изменения этого показателя в режиме реального времени. Данные о качестве воздуха выводятся на центральный дисплей. Удалением мелкодисперсной взвеси занимается фильтр из синтетических волокон и ионизатор, которые вместе способны нейтрализовать до 95 процентов PM 2.5. С помощью приложения Volvo On Call систему можно запустить принудительно перед запланированной поездкой.