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10:11

Toyota и Volvo остановили производство автомобилей

Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса

Завод Volvo в Генте, Бельгия © Volvo
Лиза Будрина
Компания Volvo объявила о приостановке сборки машин на неопределенный срок на заводах в Бельгии и Малайзии, при этом предприятия в шведском Гетеборге и американском Риджвилле продолжают работу. Toyota в свою очередь закрыла заводы в Европе, Великобритании и Турции.

Toyota и Volvo пополнили длинных список автопроизводителей, которые приняли решение о временной приостановке конвейеров из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в случае с бельгийским заводом Volvo в Генте есть и вторая причина – нехватка рабочих. На мощностях этого предприятия осуществляется выпуск кроссоверов XC40 и XC60.

Ранее уже закрылись заводы BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Opel, Peugeot, Citroen и DS, FCA, Renault, Ford, Volkswagen и других брендов. Российские предприятия пока работают в штатном режиме, хотя некоторые из них испытывают проблемы с поставками комлектующих. В частности, о нехватке деталей сообщил калининградский «Автотор», который выпускает автомобили BMW, Kia и Hyundai. На заводе ожидают снижения объемов производства по итогам первого квартала 2020 года.

По состоянию на 19 марта, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 210 тысяч человек, жертвами инфекции стали 8840 человек. В России зафиксировано 147 случаев заражения, 98 из них в Москве и Московской области.