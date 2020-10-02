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Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely

Новинка будет позиционироваться на ступень ниже XC40

Рендер Volvo XC20 © autoexpress.co.uk
Лиза Будрина
Модельная линейка Volvo в будущем пополнится самым маленьким кроссовером, который, предположительно, назовут XC20. В разговоре с британским AutoExpress глава шведской марки Хакан Самуэль­ссон подтвердил, что в основу новинки ляжет платформа Geely, а именно – Sustainable Experience Architecture (SEA).

Первым автомобилем, который был построен на архитектуре SEA, стал шоу-кар Lynk&Co Zero, дебютировавший неделей ранее. Платформа, разработанная Geely специально для моделей с электрической силовой установкой, будет использоваться всеми брендами, принадлежащими китайской корпорации, в том числе и Volvo. В будущем автопроизводитель намерен сделать из SEA «архитектуру с открытым кодом», в результате чего разработка станет доступна и для сторонних компаний.

Sustainable Experience Architecture (SEA) рассчитана на электромобили с одним, двумя либо тремя электромоторами

Geely

Началось производство первого электромобиля Volvo

Что же касается кроссовер Volvo XC20, то нынешняя платформа CMA, на которой построен, например, XC40, не подходит для столь компактной модели. В связи с этим выбор пал на SEA, что также позволило сократить расходы на разработку собственной «тележки». В интервью Самуэль­ссон заявил, что XC20 будет работать на электричестве и станет частью стратегии по электрификации половины модельной линейки шведской марки, рассчитанной до 2025 года. Из этого следует, что XC20 покажут в течение ближайших 4,5 лет.

Также ранее стало известно, что Volvo работает над новым электромобилем, который получит необычный для бренда купеобразный кузов.

Пока же в линейке Volvo есть только одна полностью электрическая модель – это XC40 Recharge P8 AWD. Кроссовер комплектуется парой электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил и проезжает на одной зарядке около 400 километров.

Источник: AutoExpress.co.uk