Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely

Что же касается кроссовер Volvo XC20, то нынешняя платформа CMA, на которой построен, например, XC40, не подходит для столь компактной модели. В связи с этим выбор пал на SEA, что также позволило сократить расходы на разработку собственной «тележки». В интервью Самуэль­ссон заявил, что XC20 будет работать на электричестве и станет частью стратегии по электрификации половины модельной линейки шведской марки, рассчитанной до 2025 года. Из этого следует, что XC20 покажут в течение ближайших 4,5 лет.