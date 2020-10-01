Началось производство первого электромобиля Volvo

По словам компании, начало производства XC40 Recharge P8 — важный шаг, направленный на достижение амбициозной цели по сокращению выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2025 году. Кроме того, в Volvo рассчитывают на рост популярности электромобилей: через пять лет доля батарейных версий в общем объеме продаж должна составить 50 процентов.