Началось производство первого электромобиля Volvo

Электрический вариант Volvo XC40 представили в 2019 году. От обычного, бензинового кроссовера он отличает глухой заглушкой на месте решетки радиатора и по-другому оформленными бамперами. Силовая установка XC40 Recharge P8 состоит из двух электромоторов с комбинированной отдачей в 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента, а также батареи на 78 киловатт-часов. Без подзарядки вседорожник способен проехать 400 километров по циклу WLTP.
Разгон с места до «сотни» у электрического XC40 занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость, как и у всех нынешних Volvo, ограничена 180 километрами в час.
Главное новшество в салоне — новая информационно-развлекательная система, работающая под управлением операционной системыAndroid. Она поддерживает все основные сервисы Google, специальные приложения и обновления ПО «по воздуху», а ещё тесно интегрирована в бортовую электронику. Например, ассистирующие системы смогут получать от Google Maps информацию об ограничении скорости, данные о резких поворотах или заторах.
По словам компании, начало производства XC40 Recharge P8 — важный шаг, направленный на достижение амбициозной цели по сокращению выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2025 году. Кроме того, в Volvo рассчитывают на рост популярности электромобилей: через пять лет доля батарейных версий в общем объеме продаж должна составить 50 процентов.