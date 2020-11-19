Стало известно, когда в России появится электрокроссовер Volvo

Представленный в октябре прошлого года XC40 Recharge P8 представляет собой «батарейную» версию кроссовера XC40 и базируется на платформе CMA, также лежащей в основе Polestar 2. От фастбэка XC40 Recharge досталась и силовая установка: он состоит из двух электродвигателей, выдающих в сумме 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента.

С места до первой «сотни» электрокар разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 180 километров в час.