Polestar ищет инвесторов, готовых вложить полмиллиарда долларов в электрокары

Новые вложения не только помогут Polestar преодолеть кризисный период, но и поднимут стоимость компании до шести миллиардов долларов – это превратит марку в достойного конкурента Tesla и китайской NIO.

Также средства могут быть вложены в разработку нового электрокара Precept с салоном, изготовленным из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей, прототип которого Polestar показала ещё в апреле. Месяц назад в компании подтвердили, что концепт будет запущен в серию, но не назвали сроки. Также неизвестно, достанутся ли «товарной» версии необычные материалы, использованные в концепте.

На сегодняшний день марка выпускает две модели – Polestar 1 и 2. В 2019 году с конвейера завода в китайском Чэнду начал сходить электрокар с индексом 1, а в марте нынешнего года к нему присоединилась вторая модель.

Однако с Polestar 2 возникли проблемы: в начале октября бренду пришлось отозвать все выпущенные экземпляры из-за массовых жалоб на внезапное отключение электроники, в том числе функций, связанных с безопасностью. В конце месяца обнаружился ещё один дефект – на этот раз связанный с высоковольтным нагревателем охлаждающей жидкости (HVCH). Новая отзывная компания коснулась 3150 экземпляров Polestar 2.