Volvo обновила кроссовер XC60

Другое новшество XC60 — дисплей мультимедийной системы диагональю 11,2 дюйма с увеличенной на 21 процент плотностью пикселей, как на XC90. Мультимедиа работает на чипе Qualcomm Snapdragon, поддерживает сервисы Google и обновления «по воздуху». Всё должно работать в несколько раз плавнее и быстрее, что в сочетании с обновленным интерфейсом позволит улучить так называемый пользовательский опыт.