Volvo обновила кроссовер XC60

Volvo обновила кроссовер XC60Ему пересмотрели дизайн, палитру цветов и модернизировали мультимедиа
Обновление Volvo XC60 в целом прошло по тому же сценарию, что и XC90. Решетка радиатора получила узор из диагональных прутьев, фонари — лёгкую тонировку. Появились колеса нового дизайна и цвета: синий Forest Lake, серебристый Aurora Silver и предложенный впервые бордовый Mulberry Red. В салоне изменена форма подстаканников, улучшена беспроводная зарядка и добавлены новые премиальные отделочные материалы. Это в том числе стеганый текстиль Nordico собственной разработки Volvo и темно-синяя ткань саржевого плетения.
Другое новшество XC60 — дисплей мультимедийной системы диагональю 11,2 дюйма с увеличенной на 21 процент плотностью пикселей, как на XC90. Мультимедиа работает на чипе Qualcomm Snapdragon, поддерживает сервисы Google и обновления «по воздуху». Всё должно работать в несколько раз плавнее и быстрее, что в сочетании с обновленным интерфейсом позволит улучить так называемый пользовательский опыт.
Для кроссовера доступна пневмоподвеска, ламинированные стекла, ограждающие водителя и пассажиров от аэродинамических шумов, система очистки воздуха и аудиосистема Bowers & Wilkins High Fidelity с новым дизайном сеточек динамиков. Набор модификаций остался прежним: это умеренные гибриды B5/B6, а также PHEV-версии T6 и T8. Все идут с двухлитровым «турбомотором», восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. Самый мощный XC60 — T8 AWD — тратит на разгон до «сотни» 4,9 секунды.