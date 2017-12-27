Для электрокаров Volvo предложат два варианта батарей

Компания Volvo будет предлагать для своих электромобилей два варианта батарей: базовый и с увеличенной емкостью. Об этом со ссылкой на главу отдела исследований и разработок шведской марки Хенрика Грина сообщает Auto Express.

«Для каждого электрокара мы будем предлагать как минимум два варианта батарей. Базовый будет стоить дешевле, но у него будет ограниченный запас хода. Будет и вариант с большим запасом хода и большей мощностью, но и за большие деньги», – заявил Грин.

В Auto Express отметили, что первый электромобиль Volvo будет построен на модульной платформе CMA, использованной при создании кроссовера XC40. Электрокар выпустят под маркой Polestar. Им станет «заряженный» седан, который появится во второй половине 2019 года.

Первая модель Polestar называется Polestar 1. Купе дебютировало в октябре. Двухдверку оснастили 600-сильной гибридной установкой. Стоимость модели составляет 150 000 долларов.

Грин также рассказал изданию, что на платформе CMA построят преемника хэтчбека V40. Эта модель поборется за покупателей с BMW 1 серии, Audi A3 и Mercedes-Benz A-класса. Линейка силовых агрегатов хэтчбека включит в себя дизельные «турбочетверки», а также бензиновые наддувные агрегаты с тремя и четырьмя цилиндрами. Не исключено появление гибридного и полностью электрического варианта.

Последней новинкой Volvo стал компактный кроссовер XC40. Вместе с ней на серийном автомобиле дебютировало и модульное шасси CMA. Эту платформу шведский автопроизводитель делал совместно с китайской компанией Geely. Вместе с XC40 компания Volvo запустила сервис подписки на автомобиль. Покупатель в рамках программы Care by Volvo сможет пользоваться машиной, внося за нее ежемесячные платежи, а через 24 месяца поменять на новый автомобиль.