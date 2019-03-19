Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:38

Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России

В этом году на наш рынок выйдут V60 Cross Country, S60 и обновленный XC90

Компания Volvo планирует продавать в России свой первый электрокар, публичный дебют которого состоится уже в этом году. Кроме того, на нашем рынке появятся модели V60 Cross Country, S60 и обновленный XC90, но Polestar пока ждать не стоит.
Загрузка...

В интервью газете «Авторевю» глава отдела продаж и работы с дилерами Volvo Cars Russia Алексей Тарасов рассказал, что на этот год запланированы российские премьеры кросс-универсала V60 Cross Country, седана S60 и обновленного вседорожника XC90 — они выйдут на рынок в июле, третьем квартале и летом текущего года соответственно. Еще одной новинкой станет гибридный кроссовер Volvo XC60 T8.

Volvo V60 Cross Country

Стратегия электрификации Volvo предусматривает перевод на электротягу 50 процентов автомобилей уже к 2025 году. Первую модель с полностью электрической силовой установкой марка представит в этом году, и в перспективе она может появиться в России. Также руководство Volvo рассматривает вариант запуска подписки на автомобили, но это проект не будет частью глобального сервиса Care by Volvo. Ожидается, что пилотный старт программы состоится до конца года.

Care by Volvo на сегодняшний день считается самым успешным сервисом подписки на автомобили: за первые четыре месяца работы через него удалось продать запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.

Что касается Polestar, то компания пока не рассматривает российский рынок в качестве приоритетного. В некоторых странах Европы марка будет продавать свои автомобили через дилеров Volvo, и такая практика, при должной заинтересованности, может быть адаптирована для России. Но точных сроков, конечно же, нет.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...