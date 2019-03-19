Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России

Стратегия электрификации Volvo предусматривает перевод на электротягу 50 процентов автомобилей уже к 2025 году. Первую модель с полностью электрической силовой установкой марка представит в этом году, и в перспективе она может появиться в России. Также руководство Volvo рассматривает вариант запуска подписки на автомобили, но это проект не будет частью глобального сервиса Care by Volvo. Ожидается, что пилотный старт программы состоится до конца года.