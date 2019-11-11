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Volvo
14:15

Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию

Теперь цены на модель стартуют от 2,4 миллиона рублей

Компания Volvo объявила о начале приема заказов на спорт-седан S60 в стартовой комплектации Momentum. В таком исполнении автомобиль с бензиновым «турбочетверкой» 2.0 мощностью 190 сил и передним приводом стоит от 2,4 миллиона рублей. Для сравнения, цена следующей комплектации Inscription с аналогичной силовой установкой составляет 2,77 миллиона рублей.

Первая партия S60 в новой базовой комплектации поступит в салоны дилеров в феврале 2020 года, хотя эта версия была заявлена еще на этапе старта продаж в мае 2019 года. Поставки будут осуществляться с американского завода Volvo в Южной Каролине. Ниже в таблице приведен актуальный прайс-лист модели без учета скидок.

КомплектацияДвигательЦена (руб.)
S60 T4 Momentum190 сил2 400 000
S60 T4 Inscription190 сил2 774 000
S60 T4 R-Design190 сил2 800 000
S60 T5 AWD Momentum249 сил2 770 000
S60 T5 AWD Inscription249 сил3 144 000
S60 T5 AWD R-Design249 сил3 170 000

Volvo S60, первая модель шведского бренда американской сборки и первая, для которой не предлагаются дизельные двигатели, появился на российском рынке в конце сентября. С того момента в стране было продано 46 экземпляров этой модели. Помимо упомянутой переднеприводной модификации с мотором T4 (190 сил) россиянам доступен полноприводный вариант с T5 (249 сил) – такой седан стоит от 2,77 миллиона до 3,17 миллиона рублей в зависимости от уровня оснащения.

В основе седана лежит платформа SPA, на которой также построены кроссовер XC60, модели 90-й серии и универсал V60. Как и в случае с остальными автомобилями бренда, для S60 уже в базовой комплектации предусмотрен пакет City Safety. Кроме того, модель оснащена технологиями предотвращения съезда с дороги, предотвращения выезда на полосу встречного движения, а за дополнительную плату доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах с функцией автоматического торможения.

Источник: Volvo