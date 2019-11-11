Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию

Первая партия S60 в новой базовой комплектации поступит в салоны дилеров в феврале 2020 года, хотя эта версия была заявлена еще на этапе старта продаж в мае 2019 года. Поставки будут осуществляться с американского завода Volvo в Южной Каролине. Ниже в таблице приведен актуальный прайс-лист модели без учета скидок.
|Комплектация
|Двигатель
|Цена (руб.)
|S60 T4 Momentum
|190 сил
|2 400 000
|S60 T4 Inscription
|190 сил
|2 774 000
|S60 T4 R-Design
|190 сил
|2 800 000
|S60 T5 AWD Momentum
|249 сил
|2 770 000
|S60 T5 AWD Inscription
|249 сил
|3 144 000
|S60 T5 AWD R-Design
|249 сил
|3 170 000
Volvo S60, первая модель шведского бренда американской сборки и первая, для которой не предлагаются дизельные двигатели, появился на российском рынке в конце сентября. С того момента в стране было продано 46 экземпляров этой модели. Помимо упомянутой переднеприводной модификации с мотором T4 (190 сил) россиянам доступен полноприводный вариант с T5 (249 сил) – такой седан стоит от 2,77 миллиона до 3,17 миллиона рублей в зависимости от уровня оснащения.
В основе седана лежит платформа SPA, на которой также построены кроссовер XC60, модели 90-й серии и универсал V60. Как и в случае с остальными автомобилями бренда, для S60 уже в базовой комплектации предусмотрен пакет City Safety. Кроме того, модель оснащена технологиями предотвращения съезда с дороги, предотвращения выезда на полосу встречного движения, а за дополнительную плату доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах с функцией автоматического торможения.