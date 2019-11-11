Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию

В основе седана лежит платформа SPA, на которой также построены кроссовер XC60, модели 90-й серии и универсал V60. Как и в случае с остальными автомобилями бренда, для S60 уже в базовой комплектации предусмотрен пакет City Safety. Кроме того, модель оснащена технологиями предотвращения съезда с дороги, предотвращения выезда на полосу встречного движения, а за дополнительную плату доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах с функцией автоматического торможения.