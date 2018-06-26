Компания планирует электрифицировать существующую линейку и не выпускать новые модели

Пульс

Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40

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26 июня 2018

Кроссовер Volvo XC40 станет первой полностью электрической моделью шведской марки. «Зеленый» вседорожник дебютирует после того, как суббренд Polestar представит свою второю машину — среднеразмерный электрокар «2». Об этом со ссылкой на шеф-дизайнера Volvo Томаса Ингенлата сообщает Autocar.

[Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые](https://motor.ru/testdrives/xc40.htm)

Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые

По словам Ингенлата, после электрического XC40 на рынок выйдет BEV-модификация внедорожника XC90 следующего поколения. При этом компания не планирует выпускать отдельные модели электромобилей, а будет предлагать батарейные версии как дополнение к существующей линейке.

Зимой появилась информация о том, что Volvo перестанет вкладывать средства в разработку двигателей внутреннего сгорания. Вместо этого, марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации, используя модифицированные версии текущих агрегатов.

На российском рынке кроссовер Volvo XC40 предлагается в 19 версиях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также передним или полным приводом. Помимо агрегата D3 мощностью 150 сил, новинка комплектуется 190-сильным дизелем D4 и бензиновыми «турбочетверками» мощностью 190 и 249 лошадиных сил. Сочетаются моторы только с восьмидиапазонным «автоматом». Цена — от 2 160 000 рублей.

И тишина: серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

Теги:
VolvoXC40Электрокары
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