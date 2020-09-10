Воронежский Tesla Cybertruck без днища и стёкол испытали бездорожьем

На сегодняшний день автомобиль представляет собой сваренный из стальных листов кузов, надетый на раму от внедорожника Toyota Tundra, и, по словам самого блогера, выглядит «неказисто».

Раму Tundra пришлось удлинить примерно на 10 сантиметров, чтобы копия соответствовала по габаритам почти шестиметровому оригиналу. В движение пикап приводится 5,7-литровым бензиновым V8, развивающим 381 лошадиную силу и 544 Нм крутящего момента.

У Cybertruck пока нет стёкол и ручек дверей – они держатся на болтах. Также отсутствует днище: под ногами виден вращающийся карданный вал, об опасной близости которого блогеру приходилось постоянно напоминать себе в ходе заезда.