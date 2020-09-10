Воронежский Tesla Cybertruck без днища и стёкол испытали бездорожьем

На сегодняшний день автомобиль представляет собой сваренный из стальных листов кузов, надетый на раму от внедорожника Toyota Tundra, и, по словам самого блогера, выглядит «неказисто».
Раму Tundra пришлось удлинить примерно на 10 сантиметров, чтобы копия соответствовала по габаритам почти шестиметровому оригиналу. В движение пикап приводится 5,7-литровым бензиновым V8, развивающим 381 лошадиную силу и 544 Нм крутящего момента.
У Cybertruck пока нет стёкол и ручек дверей – они держатся на болтах. Также отсутствует днище: под ногами виден вращающийся карданный вал, об опасной близости которого блогеру приходилось постоянно напоминать себе в ходе заезда.
Видео: Wylsacom / YouTube
Следующим шагом будет сборка всех открывающихся элементов: дверей, капота и задней створки кузова. Также в скором времени воронежский пикап может обрести остекление. Когда автомобиль получит днище и пол, мастера не уточнили, но ожидается, что модель будет полностью готова к ноябрю нынешнего года. Ранее сообщалось, что на создание копии блогер собирается потратить около 2,5 миллиона рублей – чуть меньше базовой стоимости настоящего Cybertruck по текущему курсу.
Tesla Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе. Электропикап встанет на конвейер в 2021 году и будет предложен в нескольких версиях: с одним, двумя и тремя электромоторами и запасом хода от 400 до 800 километров. Разгон с места до первой «сотни» занимает у автомобиля от трёх до 6,5 секунды.