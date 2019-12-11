В Воронеже построят свой Tesla Cybertruck

О новом проекте Петухов рассказал на своем YouTube-канале. По словам блогера, «скоро все начнут собирать свой пикап по мотивам Cybertruck, эта идея лежит на поверхности». «Я хочу, чтобы мы были первыми, в этом вся фишка», – добавил он.

Разработку отечественного электромобиля он поручил своему знакомому, воронежцу Станиславу Петракееву, который занимается созданием багги и кит-комплектов. Изначально предполагалось, что за основу будет взят какой-нибудь пикап из числа представленных на рынке, а Петракеев заменит двигатель внутреннего сгорания на электромотор и доработает кузов в стиле Cybertruck.