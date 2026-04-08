Возрождённый бренд «Руссо-Балт» выпустит фургон-коротыш для тесных кварталов

«Будут версии H1L1. Длина 5000 мм, ширина 2000 мм, а высота 1950 мм. Это модификация с передним приводом», – сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта».

В январе 2026 года пермский стартап «Руссо-Балт» представил электрический фургон «Ф200» с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Габариты базового фургона составляют 5950 мм – в длину, 2000 мм – в ширину и 2550 мм – в высоту. Высота крыши позволяет водителю и пассажирам стоять внутри машины в полный рост, заверяет компания.

Модель оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 400 км. Кузов фургона выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а грузоподъемность машины составляет 1 тонну.

Заявленная цена первого фургона «Руссо-Балт» — от 6,5 млн рублей, первые экземпляры доставят покупателям в январе 2027 года.

Оригинальные автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год в Российской империи, и за это время было выпущено несколько сотен машин.

