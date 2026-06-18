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Опубликовано 18 июня 2026, 13:10
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Вторым будет: завод GM загрузят ещё одним кроссовером российской марки Jeland

В гамму бренда Jeland вошёл новый кроссовер J7 петербургской сборки. Новый российский бренд Jeland расширил гамму моделей, доступных для покупки россиянами. Второй моделью марки станет среднеразмерный кроссовер J7. По уверениям компании, новинка отличается продуманным внедорожным стилем, высоким уровнем технологического оснащения и бескомпромиссной безопасностью.
Jeland J7
Jeland J7
© Jeland
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Известно, что Jeland J7 оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В переднеприводном исполнении мощность кроссовера составляет 150 л.с., а в полноприводном — 186 л.с.

Центральным элементом салона станет большой дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Мощный восьмиядерный процессор с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрый отклик интерфейса.

Своей внешностью и характеристиками Jeland J7 напоминает Jaecoo J7 Limited Edition. Габариты последнего таковы: длина — 4600 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1680 мм, а колёсная база — 2672 мм.

Jeland J7

© Jeland

Производство полного цикла таких автомобилей будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) — это бывший завод компании General Motors.

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Автор:Алексей Кованов
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