Вторым будет: завод GM загрузят ещё одним кроссовером российской марки Jeland
Известно, что Jeland J7 оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В переднеприводном исполнении мощность кроссовера составляет 150 л.с., а в полноприводном — 186 л.с.
Центральным элементом салона станет большой дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Мощный восьмиядерный процессор с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрый отклик интерфейса.
Своей внешностью и характеристиками Jeland J7 напоминает Jaecoo J7 Limited Edition. Габариты последнего таковы: длина — 4600 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1680 мм, а колёсная база — 2672 мм.
Производство полного цикла таких автомобилей будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) — это бывший завод компании General Motors.
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