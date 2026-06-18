Вторым будет: завод GM загрузят ещё одним кроссовером российской марки Jeland

Известно, что Jeland J7 оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В переднеприводном исполнении мощность кроссовера составляет 150 л.с., а в полноприводном — 186 л.с.

Центральным элементом салона станет большой дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Мощный восьмиядерный процессор с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрый отклик интерфейса.

Своей внешностью и характеристиками Jeland J7 напоминает Jaecoo J7 Limited Edition. Габариты последнего таковы: длина — 4600 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1680 мм, а колёсная база — 2672 мм.