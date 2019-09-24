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12:20

Volkswagen запустил производство батарей для электромобилей

Пока аккумуляторы выпускаются мелкими партиями в Зальцгиттере

В понедельник, 23 сентября, в Зальцгиттере начала работу пилотная установка по выпуску литий-ионных аккумуляторов Volkswagen. Пока батареи выпускают мелкими партиями, а массовое производство планируется запустить совместно со шведской компанией Northvolt.

В следующем году Volkswagen в партнерстве с Northvolt приступит к строительству предприятия по производству аккумуляторных батарей в Нижней Саксонии. Годовая мощность завода — 16 гигаватт-часов. Инвестиции в проект со стороны немецкого концерна оцениваются в один миллиард евро.

Завод введут в эксплуатацию в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Вместе с тем, уже в 2020 году в Зальцгиттере заработает установка по утилизации отработанных батарей.

В ноябре этого года Volkswagen запустит серийное производство своей первой полностью электрической модели ID.3. Ранее стало известно, что первая партия из 30 тысяч электромобилей уже распродана по предзаказам.

Volkswagen ID.3

ID.3 будет доступен с мотором мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и аккумуляторами емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от батареи запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров (по циклу WLTR).

Цены на модификацию с батареей на 58 киловатт-часов и 204-сильным электромотором, которая первой выйдет на рынок, стартуют с 40 тысяч евро (около 2,9 миллиона рублей). Отгрузка хэтчбеков клиентам начнется в середине следующего года. Следом в продажу поступит наименее мощная версия ID.3 (150 сил), которая будет стоить «менее 30 тысяч евро».

Источник: Volkswagen