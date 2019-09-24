Volkswagen запустил производство батарей для электромобилей

В следующем году Volkswagen в партнерстве с Northvolt приступит к строительству предприятия по производству аккумуляторных батарей в Нижней Саксонии. Годовая мощность завода — 16 гигаватт-часов. Инвестиции в проект со стороны немецкого концерна оцениваются в один миллиард евро.

Завод введут в эксплуатацию в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Вместе с тем, уже в 2020 году в Зальцгиттере заработает установка по утилизации отработанных батарей.