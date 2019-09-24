Volkswagen запустил производство батарей для электромобилей

В следующем году Volkswagen в партнерстве с Northvolt приступит к строительству предприятия по производству аккумуляторных батарей в Нижней Саксонии. Годовая мощность завода — 16 гигаватт-часов. Инвестиции в проект со стороны немецкого концерна оцениваются в один миллиард евро.
Завод введут в эксплуатацию в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Вместе с тем, уже в 2020 году в Зальцгиттере заработает установка по утилизации отработанных батарей.
В ноябре этого года Volkswagen запустит серийное производство своей первой полностью электрической модели ID.3. Ранее стало известно, что первая партия из 30 тысяч электромобилей уже распродана по предзаказам.
ID.3 будет доступен с мотором мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и аккумуляторами емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от батареи запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров (по циклу WLTR).
Цены на модификацию с батареей на 58 киловатт-часов и 204-сильным электромотором, которая первой выйдет на рынок, стартуют с 40 тысяч евро (около 2,9 миллиона рублей). Отгрузка хэтчбеков клиентам начнется в середине следующего года. Следом в продажу поступит наименее мощная версия ID.3 (150 сил), которая будет стоить «менее 30 тысяч евро».