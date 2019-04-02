VW показал первое изображение большого электрического кроссовера

Volkswagen ID. Roomzz — это видение компании будущей электрической модели сегмента полноразмерных кроссоверов. Как говорят в компании, концепт продемонстрирует новый уровень материалов отделки салона и получит настраиваемое освещение. Кроме того, ID. Roomzz оборудуют системой IQ.Drive, в состав которой войдет автопилот четвертого уровня автономности. Это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется.