Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:42

VW показал первое изображение большого электрического кроссовера

Новинка дебютирует на Шанхайском автосалоне в этом месяце

На автосалоне в Шанхае компания Volkswagen покажет концепт большого электрического кроссовера ID. Roomzz. Для новинки подготовили особую систему трансформации интерьера, новую конфигурацию сидений и систему автопилота четвертого уровня. Серийный версия ID. Roomzz выйдет на китайский рынок в 2021 году.
Загрузка...

Volkswagen ID. Roomzz — это видение компании будущей электрической модели сегмента полноразмерных кроссоверов. Как говорят в компании, концепт продемонстрирует новый уровень материалов отделки салона и получит настраиваемое освещение. Кроме того, ID. Roomzz оборудуют системой IQ.Drive, в состав которой войдет автопилот четвертого уровня автономности. Это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется.

Volkswagen ID. Roomzz станет частью семейства электрокаров, объединенных общей платформой MEB. В него войдут хэтчбек I.D., компактный вседорожник I.D. Crozz, фургон I.D. Buzz, беспилотник I.D. Vizzion и ретробагги I.D. Buggy.

В ближайшие десять лет концерн Volkswagen Group выпустит 70 полностью электрических моделей. Продажи батарейных автомобилей за тот же период должны составить 22 миллиона экземпляров. Переход к «батарейным» машинам позволит сократить средний уровень выбросов CO₂ на 30 процентов к 2025 году и на 40 процентов к 2030 году (по сравнению с показателями 2015-го).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...