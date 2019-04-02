VW показал первое изображение большого электрического кроссовера

Volkswagen ID. Roomzz — это видение компании будущей электрической модели сегмента полноразмерных кроссоверов. Как говорят в компании, концепт продемонстрирует новый уровень материалов отделки салона и получит настраиваемое освещение. Кроме того, ID. Roomzz оборудуют системой IQ.Drive, в состав которой войдет автопилот четвертого уровня автономности. Это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется.
Volkswagen ID. Roomzz станет частью семейства электрокаров, объединенных общей платформой MEB. В него войдут хэтчбек I.D., компактный вседорожник I.D. Crozz, фургон I.D. Buzz, беспилотник I.D. Vizzion и ретробагги I.D. Buggy.
В ближайшие десять лет концерн Volkswagen Group выпустит 70 полностью электрических моделей. Продажи батарейных автомобилей за тот же период должны составить 22 миллиона экземпляров. Переход к «батарейным» машинам позволит сократить средний уровень выбросов CO₂ на 30 процентов к 2025 году и на 40 процентов к 2030 году (по сравнению с показателями 2015-го).