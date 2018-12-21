Электрическое багги Volkswagen раскрыли на рождественской открытке

В начале декабря появилась информация, что руководство концерна рассматривает возможности запуска в серийное производство электрического багги и анализирует перспективы модели на рынке. По предварительным данным, машину построят на платформе MEB, а технически она будет повторять хэтчбек I.D. Внешне багги будет напоминать оригинальный заднемоторный Meyers Manx: большие колеса, низко посаженный кузов, каркас безопасности.