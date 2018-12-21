Электрическое багги Volkswagen раскрыли на рождественской открытке

В начале декабря появилась информация, что руководство концерна рассматривает возможности запуска в серийное производство электрического багги и анализирует перспективы модели на рынке. По предварительным данным, машину построят на платформе MEB, а технически она будет повторять хэтчбек I.D. Внешне багги будет напоминать оригинальный заднемоторный Meyers Manx: большие колеса, низко посаженный кузов, каркас безопасности.
Багги Meyers Manx выпускалось фирмой B. F. Meyers & Co. с 1964 по 1971 год. В 2000 году производство машин возобновилось, компания Meyers Manx выпустила лимитированную серию классических багги, а в 2002 представила версии Manxter 2+2 и Manxter DualSport на полноразмерной платформе Beetle. В 2009 появилась обновленная версия классической машины под названием Kick-Out Manx.
В 2011 году во Франкфурте Volkswagen показал концепт buggy up!. Шоу-кар построили на платформе субкомпактного хэтчбека up!, установили на него 18-дюймовые колеса, а панели салона и органы управления защитили от влаги и песка.