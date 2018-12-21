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11:21

Электрическое багги Volkswagen раскрыли на рождественской открытке

Модель может стать частью нового семейства электрокаров I.D.

На рождественской открытке Volkswagen обнаружилось изображение электрического багги, которое может стать частью экологической линейки I.D. Вдохновением для модели послужит Meyers Manx из 60-х и, вероятно, концепт Volkswagen buggy up! 2011 года.

В начале декабря появилась информация, что руководство концерна рассматривает возможности запуска в серийное производство электрического багги и анализирует перспективы модели на рынке. По предварительным данным, машину построят на платформе MEB, а технически она будет повторять хэтчбек I.D. Внешне багги будет напоминать оригинальный заднемоторный Meyers Manx: большие колеса, низко посаженный кузов, каркас безопасности.

Meyers Manx (Series I)

Багги Meyers Manx выпускалось фирмой B. F. Meyers & Co. с 1964 по 1971 год. В 2000 году производство машин возобновилось, компания Meyers Manx выпустила лимитированную серию классических багги, а в 2002 представила версии Manxter 2+2 и Manxter DualSport на полноразмерной платформе Beetle. В 2009 появилась обновленная версия классической машины под названием Kick-Out Manx.

Volkswagen buggy up!

В 2011 году во Франкфурте Volkswagen показал концепт buggy up!. Шоу-кар построили на платформе субкомпактного хэтчбека up!, установили на него 18-дюймовые колеса, а панели салона и органы управления защитили от влаги и песка.

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