Volkswagen выпустит 50 миллионов электрокаров

Масштабы выпуска электрокаров позволят установить минимально возможную цену. По предварительной информации, стоимость такой машины не превысит 20 000 евро (1,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что к 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей должен составить около 550 тысяч в год. Всего до 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, представят 27 моделей на платформе MEB. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.