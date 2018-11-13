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18:21

Volkswagen выпустит 50 миллионов электрокаров

Компания подготовила производственные мощности под новую стратегию развития электрической линейки

Марка Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом. По словам главы немецкого производителя Герберта Дисса, компания уже зарезервировала производственные мощности для постройки 50 миллионов электромобилей и заключила договоры с поставщиками батарей: LG Chem, Samsung, CATL и SKI.

Основа стратегия Volkswagen в отношении электромобилей — это сокращение издержек за счет экономии на масштабе производства и использование гибкой архитектуры MEB. Дисс приводит в пример электрический Golf следующего поколения, издержки на производство которого станут ниже на 40 процентов. При этом у него будет более просторный салон и увеличенный вдвое запас хода.

Модульная электрическая «матрица» MEB станет основой для целого семейства электрокаров Volkswagen.

Масштабы выпуска электрокаров позволят установить минимально возможную цену. По предварительной информации, стоимость такой машины не превысит 20 000 евро (1,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что к 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей должен составить около 550 тысяч в год. Всего до 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, представят 27 моделей на платформе MEB. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.

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