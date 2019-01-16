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15:32

Volkswagen и Ford создадут альянс по выпуску пикапов и фургонов

Первые машины совместной разработки появятся в 2022 году

Руководители концернов Volkswagen и Ford Херберт Дисс и Джим Хэкетт на пресс-конференции в Детройте объявили о создании альянса по производству коммерческой техники. При этом о слиянии компаний речи не идет. Первым совместным продуктом станут среднеразмерные пикапы, которые поступят на рынок в 2022 году.

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Дисс и Хэкетт особо подчеркнули, что обмена акциями или иного варианта слияния не будет: владельцы обеих компаний останутся прежними. Управление альянсом будет осуществляться через специально созданный совместный комитет.

Главная цель альянса — снизить издержки на разработку и изготовление коммерческой техники, разделив инвестиции в новые платформы между двумя компаниями. Затраты на производство также должны уменьшиться за счет эффекта масштаба.

Руководители концернов Volkswagen и Ford Херберт Дисс (справа) и Джим Хэкетт

В 2018 году Ford и Volkswagen продали по всему миру порядка 1,2 миллионов легких коммерческих автомобилей. Причем ощутимый перевес здесь — на стороне Форда: на американскую компанию пришлось около 60 процентов этого объема.

Но в финансовом смысле дела гораздо благополучнее идут у Фольксвагена: в 2017 году немецкий концерн показал, несмотря на последствия «дизельгейта», операционную прибыль в размере 13,818 миллиардов евро, тогда как Ford — 7,6 миллиарда долларов (данные за 2018 год пока не доступны).

Ford Ranger

Ответственность в альянсе будут распределена так: Ford будет отвечать за разработку и производство среднеразмерного пикапа, и большого коммерческого фургона, а Volkswagen возьмет на себя небольшой городской фургончик. Первым продуктом альянса среднеразмерные пикапы, которые поступят в продажу уже в 2022 году.

Volkswagen Amarok

На стороне «Форда» огромный опыт в создании рамных пикапов, а среднеразмерный Ranger пользуется внушительным спросом: даже до начала продаж в США, в 2017 году было продано 262 929 пикапов (данные агентства focus2move). Результат гораздо скромнее, чем у Тойоты Hilux (551 266 машин), но он втрое перекрывает продажи Volkswagen Amarok (80 328 машин в 2017 году). С выходом «Рейнджера» на рынок США можно ожидать роста продаж еще в 1,3-1,5 раза.

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Ford Transit

Не менее ярко видна разница в секторе больших фургонов — размерности нашей «Газели» и более тяжелых. Точно сопоставить цифры сложно из-за различий в корпоративной отчетности, но разница велика. В 2017 году Ford продал в США, Европе и Китае 261 598 фургонов, бортовых грузовичков и шасси модели Transit. В то же время, Volkswagen Crafter разошелся тиражом 36 313 машин (сюда можно прибавить еще 2212 фургонов и микроавтобусов MAN TGE).

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Ford Tourneo Connect (на переднем плане) и Volkswagen Caddy (Фото: Ingolf Pompe / Auto, Motor und Sport)

В секторе небольших коммерческих машин перевес скорее на стороне «Фольксвагена». Если под «городским фургоном» подразумеваются Volkswagen Caddy или Ford Transit Connect, то цифры таковы: в 2017 году в мире продано 164 668 «Фольксвагенов», а суммарный результат «Форда» в Европе и США — 90 373 машин.

Volkswagen Transporter и Ford Transit Custom Sport (фото: Parkers.co.uk)

Кстати, среди коммерческой техники, стоящей по грузоподъемности на ступень ниже «Транзита» и «Крафтера», первенство также за «Фольсвагеном». В 2017 году немцы продали 208 429 фургонов, микроавтобусов и грузовичков моделей Transporter, Caravelle и Multivan. За тот же период в Европе продали 135 500 фургонов и микроавтобусов Ford Transit Custom и Tourneo Custom, относящегося к тому же размерному классу.

Получается, причины участия в альянсе у каждого свои: у «Форда» — получить инвестиции извне, а у «Фольксвагена» — снизить расходы на выпуск одних моделей и нарастить производство других.

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