Volkswagen и Ford создадут альянс по выпуску пикапов и фургонов

Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник: часть первая и вторая
Дисс и Хэкетт особо подчеркнули, что обмена акциями или иного варианта слияния не будет: владельцы обеих компаний останутся прежними. Управление альянсом будет осуществляться через специально созданный совместный комитет.
Главная цель альянса — снизить издержки на разработку и изготовление коммерческой техники, разделив инвестиции в новые платформы между двумя компаниями. Затраты на производство также должны уменьшиться за счет эффекта масштаба.
В 2018 году Ford и Volkswagen продали по всему миру порядка 1,2 миллионов легких коммерческих автомобилей. Причем ощутимый перевес здесь — на стороне Форда: на американскую компанию пришлось около 60 процентов этого объема.
Но в финансовом смысле дела гораздо благополучнее идут у Фольксвагена: в 2017 году немецкий концерн показал, несмотря на последствия «дизельгейта», операционную прибыль в размере 13,818 миллиардов евро, тогда как Ford — 7,6 миллиарда долларов (данные за 2018 год пока не доступны).
Ответственность в альянсе будут распределена так: Ford будет отвечать за разработку и производство среднеразмерного пикапа, и большого коммерческого фургона, а Volkswagen возьмет на себя небольшой городской фургончик. Первым продуктом альянса среднеразмерные пикапы, которые поступят в продажу уже в 2022 году.
На стороне «Форда» огромный опыт в создании рамных пикапов, а среднеразмерный Ranger пользуется внушительным спросом: даже до начала продаж в США, в 2017 году было продано 262 929 пикапов (данные агентства focus2move). Результат гораздо скромнее, чем у Тойоты Hilux (551 266 машин), но он втрое перекрывает продажи Volkswagen Amarok (80 328 машин в 2017 году). С выходом «Рейнджера» на рынок США можно ожидать роста продаж еще в 1,3-1,5 раза.
Не менее ярко видна разница в секторе больших фургонов — размерности нашей «Газели» и более тяжелых. Точно сопоставить цифры сложно из-за различий в корпоративной отчетности, но разница велика. В 2017 году Ford продал в США, Европе и Китае 261 598 фургонов, бортовых грузовичков и шасси модели Transit. В то же время, Volkswagen Crafter разошелся тиражом 36 313 машин (сюда можно прибавить еще 2212 фургонов и микроавтобусов MAN TGE).
В секторе небольших коммерческих машин перевес скорее на стороне «Фольксвагена». Если под «городским фургоном» подразумеваются Volkswagen Caddy или Ford Transit Connect, то цифры таковы: в 2017 году в мире продано 164 668 «Фольксвагенов», а суммарный результат «Форда» в Европе и США — 90 373 машин.
Кстати, среди коммерческой техники, стоящей по грузоподъемности на ступень ниже «Транзита» и «Крафтера», первенство также за «Фольсвагеном». В 2017 году немцы продали 208 429 фургонов, микроавтобусов и грузовичков моделей Transporter, Caravelle и Multivan. За тот же период в Европе продали 135 500 фургонов и микроавтобусов Ford Transit Custom и Tourneo Custom, относящегося к тому же размерному классу.
Получается, причины участия в альянсе у каждого свои: у «Форда» — получить инвестиции извне, а у «Фольксвагена» — снизить расходы на выпуск одних моделей и нарастить производство других.