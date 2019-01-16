Volkswagen и Ford создадут альянс по выпуску пикапов и фургонов

Дисс и Хэкетт особо подчеркнули, что обмена акциями или иного варианта слияния не будет: владельцы обеих компаний останутся прежними. Управление альянсом будет осуществляться через специально созданный совместный комитет.

Главная цель альянса — снизить издержки на разработку и изготовление коммерческой техники, разделив инвестиции в новые платформы между двумя компаниями. Затраты на производство также должны уменьшиться за счет эффекта масштаба.