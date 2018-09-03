Внедорожные микроавтобусы

Бонусом идут чуть ли не вечные двигатели Toyota 80-х годов, в том числе 2,8-литровый дизель серии L. И да, поскольку это настоящая японская техника, в салоне большинства Hiace имеется кондиционер, а если очень повезет – хорошая заводская аудиосистема.

Mitsubishi Delica Star Wagon 4WD

Полноприводная версия Delica, которую можно встретить под именем L300 AWD, начала выпускаться в 1982 году, и первый год была доступна только для внутреннего японского рынка. Но уже в ‘83-м минивэн вышел на мировую арену. Благодаря рамной конструкции, Delica, как и Hiace, без труда можно было превратить в суровый внедорожник, а обилие модификаций, вплоть до люксовой GLS с панорамной крышей, позволяло найти оптимальный вариант каждому потенциальному покупателю.