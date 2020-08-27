Volkswagen раскрыл дизайн электрического кроссовера ID.4

Сенсации из опубликованных снимков не вышло: во-первых, в Сети уже появлялись снимки автомобиля в лёгком камуфляже, а во-вторых, китайский сертификационный орган выкладывал фотографии электрокара и вовсе без маскировки. Однако без новых подробностей всё же не обошлось: например, стало известно, что коэффициент лобового сопротивления кроссовера составит всего 0,28.