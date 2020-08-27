Volkswagen раскрыл дизайн электрического кроссовера ID.4

Сенсации из опубликованных снимков не вышло: во-первых, в Сети уже появлялись снимки автомобиля в лёгком камуфляже, а во-вторых, китайский сертификационный орган выкладывал фотографии электрокара и вовсе без маскировки. Однако без новых подробностей всё же не обошлось: например, стало известно, что коэффициент лобового сопротивления кроссовера составит всего 0,28.
Volkswagen
Кроссовер ID.4, как и уже поступивший в продажу хэтчбек ID.3, базируется на платформе MEB. Известно, что на первом этапе покупателям будет доступна заднеприводная модификация, а вариант с приводом на все четыре колеса появится позже. Запас хода превысит 500 километров по циклу WLTP.
Информация о силовых установках пока есть только для китайского рынка: там электромобиль будут продавать с одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы.
В Китае модель предложат в двух версиях, которые можно будет отличить по задним бамперам и фонарям, а также дизайну передней части. Причём за их сборку отвечают разные заводы: вариант ID.4 Crozz встанет на конвейер FAW-Volkswagen, а ID.4X будет выпускать SAIC-Volkswagen.
Помимо Китая модель предложат в США и Европе.